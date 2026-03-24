Stimmen zur SPD-Krise aus dem Landkreis Zwickau: „Die Partei ist profillos“

Die SPD liegt nach den Landtagswahlen im Südwesten am Boden. Doch die Parteivorsitzenden wollen weitermachen. Wie kommt das an der Basis an?

Viel Freude macht Melanie Berthold ihre Mitgliedschaft in der SPD zurzeit nicht. Das merkt man schnell, wenn man mit der Oberlungwitzerin telefoniert. „Ich bin sehr unzufrieden“, sagt die Stadträtin zum Beispiel. Und: „Die SPD ist profillos.“ Damit meint Berthold nicht das Auftreten der Genossen in ihrer Heimatstadt oder im Landkreis... Viel Freude macht Melanie Berthold ihre Mitgliedschaft in der SPD zurzeit nicht. Das merkt man schnell, wenn man mit der Oberlungwitzerin telefoniert. „Ich bin sehr unzufrieden“, sagt die Stadträtin zum Beispiel. Und: „Die SPD ist profillos.“ Damit meint Berthold nicht das Auftreten der Genossen in ihrer Heimatstadt oder im Landkreis...