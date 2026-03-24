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Hadern mit dem Erscheinungsbild ihrer Partei: Anne-Kathrin Findeiß, Felix Beyer und Melanie Berthold (von links).
Hadern mit dem Erscheinungsbild ihrer Partei: Anne-Kathrin Findeiß, Felix Beyer und Melanie Berthold (von links). Fotos: Georg Dostmann, Stefan Kraft, Götz Schleser
Die Bundesvorsitzenden Bärbel Bas und Lars Klingbeil lehnen einen Rücktritt ab.
Die Bundesvorsitzenden Bärbel Bas und Lars Klingbeil lehnen einen Rücktritt ab. Foto: Elisa Schu/dpa
Nach der Wahlniederlage in Rheinland-Pfalz ist Alexander Schweitzer (SPD) sein Amt als Ministerpräsident bald los.
Nach der Wahlniederlage in Rheinland-Pfalz ist Alexander Schweitzer (SPD) sein Amt als Ministerpräsident bald los. Foto: Andreas Arnold/dpa
Hadern mit dem Erscheinungsbild ihrer Partei: Anne-Kathrin Findeiß, Felix Beyer und Melanie Berthold (von links).
Hadern mit dem Erscheinungsbild ihrer Partei: Anne-Kathrin Findeiß, Felix Beyer und Melanie Berthold (von links). Fotos: Georg Dostmann, Stefan Kraft, Götz Schleser
Die Bundesvorsitzenden Bärbel Bas und Lars Klingbeil lehnen einen Rücktritt ab.
Die Bundesvorsitzenden Bärbel Bas und Lars Klingbeil lehnen einen Rücktritt ab. Foto: Elisa Schu/dpa
Nach der Wahlniederlage in Rheinland-Pfalz ist Alexander Schweitzer (SPD) sein Amt als Ministerpräsident bald los.
Nach der Wahlniederlage in Rheinland-Pfalz ist Alexander Schweitzer (SPD) sein Amt als Ministerpräsident bald los. Foto: Andreas Arnold/dpa
Zwickau
Stimmen zur SPD-Krise aus dem Landkreis Zwickau: „Die Partei ist profillos“
Redakteur
Von Johannes Pöhlandt
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Die SPD liegt nach den Landtagswahlen im Südwesten am Boden. Doch die Parteivorsitzenden wollen weitermachen. Wie kommt das an der Basis an?

Viel Freude macht Melanie Berthold ihre Mitgliedschaft in der SPD zurzeit nicht. Das merkt man schnell, wenn man mit der Oberlungwitzerin telefoniert. „Ich bin sehr unzufrieden“, sagt die Stadträtin zum Beispiel. Und: „Die SPD ist profillos.“ Damit meint Berthold nicht das Auftreten der Genossen in ihrer Heimatstadt oder im Landkreis...
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