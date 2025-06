Sting in Zwickau: 11.000 Menschen auf dem Platz der Völkerfreundschaft

Das größte Bühnenevent des Jahres in Zwickau steigt Donnerstagabend auf dem Platz der Völkerfreundschaft. So feiern die Fans den Popstar Sting - die besten Bilder.

Rekordkulisse auf dem Platz der Völkerfreundschaft in Zwickau zum Sting-Konzert. 11.000 Karten haben die Veranstalter in Umlauf gebracht. Tatsächlich aber hat fast die ganze Stadt was davon. Auf den umliegenden Wiesen haben sich Menschentrauben gebildet. Aus angrenzenden Stadtteilen melden sich Menschen auf Social Media, dass sie jedes Wort auf...