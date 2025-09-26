Stinkefinger-Eklat im Zwickauer Stadtrat: Oberbürgermeisterin wirft Störer raus

Zwickau
Rechtsextreme missbrauchen die Einwohnerfragestunde für ihre Propaganda und zeigen von der Besuchertribüne aus offenbar obszöne Gesten. Erstmals seit neun Jahren verweist eine Zwickauer OB Gäste aus der Ratssitzung.
Für die meisten Stadträte und für die Presse sind die Szenen nicht zu sehen, die sich am Donnerstagabend auf der Besuchertribüne im Zwickauer Bürgersaal abspielen. Es ist kurz nach der Einwohnerfragestunde, als Oberbürgermeisterin Constance Arndt (BfZ) die Stimme erhebt. Fast alle Köpfe der Stadtratsmitglieder drehen sich in Richtung dieser...
