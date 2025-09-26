Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Stinkefinger-Eklat im Zwickauer Stadtrat: Oberbürgermeisterin wirft Störer raus

B. provoziert schon in der Einwohnerfragestunde. Nachdem er auf der Besuchertribüne mehrfach obszöne Gesten gezeigt haben soll, greift OB Arndt durch.
B. provoziert schon in der Einwohnerfragestunde. Nachdem er auf der Besuchertribüne mehrfach obszöne Gesten gezeigt haben soll, greift OB Arndt durch. Bild: Ralf Wendland
B. provoziert schon in der Einwohnerfragestunde. Nachdem er auf der Besuchertribüne mehrfach obszöne Gesten gezeigt haben soll, greift OB Arndt durch.
B. provoziert schon in der Einwohnerfragestunde. Nachdem er auf der Besuchertribüne mehrfach obszöne Gesten gezeigt haben soll, greift OB Arndt durch. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Stinkefinger-Eklat im Zwickauer Stadtrat: Oberbürgermeisterin wirft Störer raus
Redakteur
Von Michael Stellner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rechtsextreme missbrauchen die Einwohnerfragestunde für ihre Propaganda und zeigen von der Besuchertribüne aus offenbar obszöne Gesten. Erstmals seit neun Jahren verweist eine Zwickauer OB Gäste aus der Ratssitzung.

Für die meisten Stadträte und für die Presse sind die Szenen nicht zu sehen, die sich am Donnerstagabend auf der Besuchertribüne im Zwickauer Bürgersaal abspielen. Es ist kurz nach der Einwohnerfragestunde, als Oberbürgermeisterin Constance Arndt (BfZ) die Stimme erhebt. Fast alle Köpfe der Stadtratsmitglieder drehen sich in Richtung dieser...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Michael Stellner
2 min.
15:15 Uhr
2 min.
Kommentar zum Stinkefinger-Eklat im Zwickauer Stadtrat: Weg mit der Propaganda
Meinung
Redakteur
In der Stadtratssitzung sollen eigentlich Bürger ihre Fragen loswerden können.
Die Einwohnerfragestunde sollte für die Anliegen der Zwickauer da sein, nicht um rechte Propaganda vor TV-Kameras auszubreiten. Da muss sich das Rathaus was einfallen lassen.
Michael Stellner
28.09.2025
4 min.
Atom-Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft
Berlin, Paris und London hatten im Atomstreit mit dem Iran die Notbremse gezogen. (Archivbild)
Zehn Jahre nach dem historischen Atomabkommen mit dem Iran liegt der Deal in Trümmern. Berlin will weiter verhandeln, um den Bau einer Atombombe diplomatisch zu verhindern. Wie wird Teheran reagieren?
Benno Schwinghammer, Jörg Blank und Christian Fahrenbach, dpa
26.09.2025
4 min.
„Höhle der Löwen“-Investor: Von diesem Start-up in Mittweida ist Carsten Maschmeyer begeistert
Per Handschlag hat Carsten Maschmeyer (li.) seine Investition in das Mittweidaer Startup von Christoph Jentzsch vereinbart.
Mit seiner digitalen Plattform für Unternehmensbeteiligungen hat der Blockchain-Pionier Christoph Jentzsch den Star-Investor überzeugt. Das Start-up Tokenize soll nun über Deutschland hinaus wachsen.
Jan Leißner
28.09.2025
4 min.
Europas Top-Golfer beim Ryder Cup vor Sieg in den USA
Rory McIlroy und das europäische Team haben beim Ryder Cup viel mehr zu bejubeln als die Gastgeber.
Am zweiten Tag des Ryder Cups zeigen Europas Top-Golfer ihre Klasse und bauen den Vorsprung auf den Gastgeber den ganzen Tag über aus. Die Titelverteidigung ist greifbar, den USA droht ein Debakel.
10.09.2025
4 min.
Teilerfolg für Petition: Lärmschutz soll Verkehr auf der Wildenfelser Straße in Zwickau beruhigen
Mandy und Martin Kellermann haben mit ihrer Petition zur Verkehrsberuhigung der Wildenfelser Straße einen Teilerfolg errungen.
Eine Reduzierung der Fahrspuren, wie ursprünglich gefordert, wird es nicht geben. Doch neue Vorschläge zur Verkehrssicherheit erhalten Zustimmung. Die Diskussion ist jedoch noch nicht beendet.
Frank Dörfelt
27.09.2025
1 min.
Tragischer Tod während einer Zirkusvorstellung in Sachsen: Artistin erliegt ihren Verletzungen
Zu einem Polizei-Einsatz ist es am Samstag an einem Zirkus in Bautzen gekommen.
Zahlreiche Besucher haben die Veranstaltung verlassen, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Die Polizei ruft nun dazu auf, die Hilfe von Kriseninterventionsteams in Anspruch zu nehmen.
Frank Hommel
Mehr Artikel