  • Stockender Breitbandausbau in Kirchberg: So will die Stadt für schnelles Internet sorgen

Zwickau
Stockender Breitbandausbau in Kirchberg: So will die Stadt für schnelles Internet sorgen
Redakteur
Von Holger Weiß
Bislang haben weder Telekom noch UGG die Erwartungen in puncto Breitbandversorgung erfüllt. Kirchberg fährt deshalb künftig zweigleisig und setzt auf den Landkreis.

Die Bilanz ist ernüchternd: Bislang haben weder Telekom noch die Firma „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG) ihre teils bis 2020 zurückreichenden Pläne zum Ausbau des Glasfasernetzes in Kirchberg erfüllt. Deshalb fährt Kirchberg künftig zweigleisig und setzt auf ein Landkreisprojekt für schnelles Internet. Dem Abschluss einer entsprechenden...
