Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Störche machen Rast bei Fast-Food-Kette an Autobahn 72
Redakteur
Von Holger Weiß
Weißstörche bei Wildenfels als beliebtes Fotomotiv

Stehen jetzt auch Störche auf McDonalds? Die Werbepylone mit dem markanten „M“ an der Spitze auf dem Gelände des Fast-Food-Restaurants an der A 72 bei Wildenfels wird regelmäßig von Weißstörchen angesteuert. „Auch über den Parkplatz spazieren sie. Und machen nicht mal Platz, wenn Autos anrollen“, berichtet Mitarbeiterin Ivonne...
08.08.2025
2 min.
Weißstörche rasten in der Region um Hohenstein-Ernstthal
Auf abgeernteten Feldern aber auch auf Dächern und Schornsteinen sind derzeit viele Störche zu sehen. Ist das normal?
Cristina Zehrfeld
20.08.2025
4 min.
Pleite abgewendet: Traditionsbetrieb aus dem Erzgebirge findet Investor im Ausland
Die Investoren aus Indien zu Besuch in Lauter: Pascoal Dantas, Andreas Huhn, Himanshu Patel, Sven Huhn, Amit Kalra und Oliver Knauf (v. l.) gehen nun gemeinsame Wege.
Eine Firma mit Sitz in Indien investiert in die Omeras GmbH aus Lauter. Der Geschäftsführer erklärt, was das für das Portfolio und die Belegschaft bedeutet.
Anna Neef
19:45 Uhr
2 min.
Netanjahu kündigt Gaza-Einnahme und neue Verhandlungen an
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. (Archivbild)
Die Hamas hat nach eigenen Angaben positiv auf einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg reagiert. Nun wartet man auf eine Antwort Israels. Netanjahu äußert sich nicht eindeutig.
19:30 Uhr
4 min.
Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen
Ab Freitag verwandelt sich das Zwickauer Flugplatzgelände wieder in ein Mekka für Trabant-Liebhaber aus allen Ecken des Landes.
Historische Fahrzeuge bestaunen oder Musik unter freiem Himmel genießen: Der Veranstaltungskalender im Landkreis Zwickau bietet bunte Unterhaltung. Wir haben ein Dutzend Anregungen für Sie ausgewählt.
Thomas Croy
13.08.2025
2 min.
Zahlreiche Weißstörche rasten auf Feldern rund um Werdau
Junge und alte Tiere machen Zwischenstation, wo sie viel Nahrung finden. Experte wertet Storchenjahr aus.
Annegret Riedel
19.08.2025
5 min.
Ein neunjähriger Reichenbacher hat Haare wie Rapunzel: Jetzt sind sie ab - und das hat mit Opa zu tun
Haare, um die Louis Seubert sicher von mancher Frau beneidet wird. Im Salon von Uta Hascher war die Pracht nun ein Fall für die Schere - aus einem besonderen Grund.
Louis Seubert ist in seiner Grundschulklasse der einzige Junge mit langen Haaren. Weil sie so schön sind. Weil es ihm im Blut steckt - so wie sein Wille, eigene Entscheidungen zu treffen.
Gerd Möckel
