Störche machen Rast bei Fast-Food-Kette an Autobahn 72

Weißstörche bei Wildenfels als beliebtes Fotomotiv

Stehen jetzt auch Störche auf McDonalds? Die Werbepylone mit dem markanten „M“ an der Spitze auf dem Gelände des Fast-Food-Restaurants an der A 72 bei Wildenfels wird regelmäßig von Weißstörchen angesteuert. „Auch über den Parkplatz spazieren sie. Und machen nicht mal Platz, wenn Autos anrollen“, berichtet Mitarbeiterin Ivonne...