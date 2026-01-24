MENÜ
Die Vogtlandbahn am Samstagmittag an der Haltestelle im Zwickauer Zentrum.
Die Vogtlandbahn am Samstagmittag an der Haltestelle im Zwickauer Zentrum. Bild: Steffen Schranil/SVZ
Zwickau
Störung behoben: Vogtlandbahn fährt wieder bis ins Zwickauer Zentrum
Redakteur
Von Thomas Croy
Zwischen Freitagabend und Samstagmittag mussten Fahrgäste an der Stadthalle in die Straßenbahn umsteigen.

Die Vogtlandbahn fährt seit Samstagmittag wieder bis ins Zwickauer Zentrum. Ein Wasserrohrbruch im Bereich der Kreuzung Dr.-Friedrichs-Ring/Äußere Schneeberger Straße hatte am Freitagmorgen zu erheblichen Verkehrseinschränkungen geführt. Wegen einer technischen Störung konnte die Vogtlandbahn deshalb ab Freitagabend, 20.20 Uhr, nicht mehr...
Mehr Artikel