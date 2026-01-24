Störung behoben: Vogtlandbahn fährt wieder bis ins Zwickauer Zentrum

Zwickau
Zwischen Freitagabend und Samstagmittag mussten Fahrgäste an der Stadthalle in die Straßenbahn umsteigen.
Die Vogtlandbahn fährt seit Samstagmittag wieder bis ins Zwickauer Zentrum. Ein Wasserrohrbruch im Bereich der Kreuzung Dr.-Friedrichs-Ring/Äußere Schneeberger Straße hatte am Freitagmorgen zu erheblichen Verkehrseinschränkungen geführt. Wegen einer technischen Störung konnte die Vogtlandbahn deshalb ab Freitagabend, 20.20 Uhr, nicht mehr...
