Störung bei Zwickauer Straßenbahn: Deshalb rollt zwischen Zentrum und Neuplanitz keine Tram

Verkehrseinschränkungen auf Straßenbahnlinie 3 – Havarieort ist die Stelle des jüngsten Wasserrohrbruchs

Fahrgäste der Städtischen Verkehrsbetriebe Zwickau (SVZ) sind seit Dienstagmittag von Ausfällen auf der Straßenbahnlinie 3 (Eckersbach–Neuplanitz) betroffen. Der Grund: Zwischen den Haltestellen Zentrum und Saarstraße/IHK ist eine Straßenbahn entgleist. Die Havarie ereignete sich kurz nach 13 Uhr. Zur Ursache konnte die SVZ keine Angaben...