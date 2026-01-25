MENÜ
  • Stoner-Rock-Band Colour Haze in Zwickau: Was mögen Fans an 20-minütigen Songs?

Standen beim Konzert ganz vorn: Lu Blume (27) aus Weimar, Fenou Ratata (27) aus Erfurt, Anne Greiner aus Suhl (35), Fine Wöllner (31) aus Weimar (v.li.).
Bild: Torsten Piontkowski
Die Musiker von Colour Haze spielten in zwei Stunden nur acht Titel.
Bild: Ralf Wendland
Als Special Guest agierte Mother Engine aus Plauen – im Bild Chris Trautenbach.
Bild: Ralf Wendland
Standen beim Konzert ganz vorn: Lu Blume (27) aus Weimar, Fenou Ratata (27) aus Erfurt, Anne Greiner aus Suhl (35), Fine Wöllner (31) aus Weimar (v.li.).
Standen beim Konzert ganz vorn: Lu Blume (27) aus Weimar, Fenou Ratata (27) aus Erfurt, Anne Greiner aus Suhl (35), Fine Wöllner (31) aus Weimar (v.li.). Bild: Torsten Piontkowski
Die Musiker von Colour Haze spielten in zwei Stunden nur acht Titel.
Die Musiker von Colour Haze spielten in zwei Stunden nur acht Titel. Bild: Ralf Wendland
Als Special Guest agierte Mother Engine aus Plauen – im Bild Chris Trautenbach.
Als Special Guest agierte Mother Engine aus Plauen – im Bild Chris Trautenbach. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Stoner-Rock-Band Colour Haze in Zwickau: Was mögen Fans an 20-minütigen Songs?
Von Torsten Piontkowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Münchener kombinieren harte Passagen mit meditativen Abschnitten. Weshalb hatten es die Besucher im Gasometer schwer, Fotos zu von dem Musikern zu machen?

Stoner Rocker scheinen in sich zu ruhen. Noch kurz vor Konzertbeginn kommt man mühelos an den Fans vorbei, die sich erst mal um die Bistrotische gruppiert haben, um das Bier in Stellung zu bringen. Das sieht eine Viertelstunde später schon ganz anders aus. Und noch paar Minuten später geht es so zu, wie es Colour Haze schon zahllose Male erlebt...
