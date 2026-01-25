Stoner-Rock-Band Colour Haze in Zwickau: Was mögen Fans an 20-minütigen Songs?

Die Münchener kombinieren harte Passagen mit meditativen Abschnitten. Weshalb hatten es die Besucher im Gasometer schwer, Fotos zu von dem Musikern zu machen?

Stoner Rocker scheinen in sich zu ruhen. Noch kurz vor Konzertbeginn kommt man mühelos an den Fans vorbei, die sich erst mal um die Bistrotische gruppiert haben, um das Bier in Stellung zu bringen. Das sieht eine Viertelstunde später schon ganz anders aus. Und noch paar Minuten später geht es so zu, wie es Colour Haze schon zahllose Male erlebt...