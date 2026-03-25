Straße ins Wildenfelser Zwischengebirge bis Anfang Juni gesperrt

Kreisstraße zwischen Schönau und Grünau wird saniert

Nach der Bundesstraße 93 im Ortsteil Weißbach wird in Langenweißbach die nächste wichtige Straße saniert. Seit dieser Woche ist die in den Ortsteil Grünau führende Kreisstraße zwischen dem Abzweig in Schönau/Wildenfels und dem Ortseingang Grünau gesperrt. Grund der Sperrung sind Baumaßnahmen an der Straße ins Wildenfelser...