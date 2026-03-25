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Bis Juni bleibt die Straße von Schönau nach Grünau wegen Bauarbeiten gesperrt.
Bis Juni bleibt die Straße von Schönau nach Grünau wegen Bauarbeiten gesperrt. Foto: Ralf Wendland
Bis Juni bleibt die Straße von Schönau nach Grünau wegen Bauarbeiten gesperrt.
Bis Juni bleibt die Straße von Schönau nach Grünau wegen Bauarbeiten gesperrt. Foto: Ralf Wendland
Zwickau
Straße ins Wildenfelser Zwischengebirge bis Anfang Juni gesperrt
Redakteur
Von Holger Weiß
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Kreisstraße zwischen Schönau und Grünau wird saniert

Nach der Bundesstraße 93 im Ortsteil Weißbach wird in Langenweißbach die nächste wichtige Straße saniert. Seit dieser Woche ist die in den Ortsteil Grünau führende Kreisstraße zwischen dem Abzweig in Schönau/Wildenfels und dem Ortseingang Grünau gesperrt. Grund der Sperrung sind Baumaßnahmen an der Straße ins Wildenfelser...
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