Imker Dieter Scharf öffnet derzeit nur noch freitags seinen Hofladen und hofft, dass wieder mehr Laufkundschaft vorbeikommt.
Imker Dieter Scharf öffnet derzeit nur noch freitags seinen Hofladen und hofft, dass wieder mehr Laufkundschaft vorbeikommt. Bild: Uta Pasler
Dieter Schindler (links) und Andreas Schmidt sind Anwohner der Hauptstraße, die schon seit Jahrzehnten nur geflickt wird.
Dieter Schindler (links) und Andreas Schmidt sind Anwohner der Hauptstraße, die schon seit Jahrzehnten nur geflickt wird. Bild: Uta Pasler
Landrat Carsten Michaelis (CDU, 3.v.l.) und Bürgermeister Michael Franke (Freie Wähler, 2.v.r.) bei der Straßenfreigabe in Ortmannsdorf.
Landrat Carsten Michaelis (CDU, 3.v.l.) und Bürgermeister Michael Franke (Freie Wähler, 2.v.r.) bei der Straßenfreigabe in Ortmannsdorf. Bild: C. Packert
Imker Dieter Scharf öffnet derzeit nur noch freitags seinen Hofladen und hofft, dass wieder mehr Laufkundschaft vorbeikommt.
Bild: Uta Pasler
Dieter Schindler (links) und Andreas Schmidt sind Anwohner der Hauptstraße, die schon seit Jahrzehnten nur geflickt wird.
Bild: Uta Pasler
Landrat Carsten Michaelis (CDU, 3.v.l.) und Bürgermeister Michael Franke (Freie Wähler, 2.v.r.) bei der Straßenfreigabe in Ortmannsdorf.
Bild: C. Packert
Zwickau
Straßenbau im oberen Mülsengrund: Anwohner zwischen Hoffen, Warten und Verzweifeln
Von Uta Pasler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Jahrelange Vollsperrungen machen den Bewohnern in Ortmannsdorf und Neuschönburg zu schaffen. Dabei steht ein großes Stück Straßenbau noch aus.

Freude sieht anders aus. „Sie wollen jetzt bestimmt was Schönes schreiben“, sagt Dieter Scharf, als er zur Fertigstellung eines weiteren Teilstücks der Kreisstraße in Mülsen befragt wird. Der Imker zuckt mit den Schultern. Viel Gutes fällt ihm dazu nicht ein. Vier Jahre Stützmauerbau gegenüber von seinem Hofladen, drei Jahre Bau der...
