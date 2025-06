Straßenreinigung in Zwickauer Innenstadt: Ab 2026 nur noch zweimal pro Woche

Mit geringeren Kehrleistungen sollen 73.000 Euro im Jahr gespart werden. Der Finanzausschuss stimmte dem Vorschlag des Amtes für Umwelt einstimmig zu.

Ab Januar 2026 werden Straßen und Plätze in der Zwickauer Innenstadt nur noch zweimal wöchentlich gereinigt. Der Finanzausschuss billigte am Dienstag einstimmig und ohne Diskussion die Vorlage der Stadtverwaltung. Zuvor hatte der Umweltausschuss das Thema ausführlich diskutiert. An Ausfallstraßen erfolgt die Reinigung künftig nur einmal pro...