  Strategische Neuausrichtung: GAZ Notstromsysteme in Reinsdorf wird zu G-Systems

GAZ Notstromsysteme heißt jetzt G-Systems.
GAZ Notstromsysteme heißt jetzt G-Systems. Bild: GAZ Notstromsysteme GmbH
Zwickau
Strategische Neuausrichtung: GAZ Notstromsysteme in Reinsdorf wird zu G-Systems
Von Luisa Ederle
Das Reinsdorfer Unternehmen hat seine angekündigte Umbenennung vollzogen. Die operative Struktur bleibt unverändert, aber das Portfolio ist breiter geworden. Was die Kunden erwartet.

Die GAZ Notstromsysteme GmbH heißt seit dem 8. Januar 2026 G-Systems GmbH. Die Umbenennung ist Teil einer strategischen Neuausrichtung, die vom Unternehmen bereits Anfang 2025 angekündigt wurde. Bei G-Systems in Reinsdorf arbeiten rund 115 Menschen für das Unternehmen, das nach eigenen Angaben einen Jahresumsatz von etwa 26 Millionen Euro...
