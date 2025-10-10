Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Streichkonzert: Diese Sparmaßnahmen planen Plauen und Zwickau am Theater

Das Theater Plauen-Zwickau ist in wirtschaftliche Schieflage geraten, braucht höhere Zuschüsse. Plauen und Zwickau setzen jetzt den Rotstift an.
Das Theater Plauen-Zwickau ist in wirtschaftliche Schieflage geraten, braucht höhere Zuschüsse. Plauen und Zwickau setzen jetzt den Rotstift an. Bild: Ralf Wendland
Das Theater Plauen-Zwickau ist in wirtschaftliche Schieflage geraten, braucht höhere Zuschüsse. Plauen und Zwickau setzen jetzt den Rotstift an.
Das Theater Plauen-Zwickau ist in wirtschaftliche Schieflage geraten, braucht höhere Zuschüsse. Plauen und Zwickau setzen jetzt den Rotstift an. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Streichkonzert: Diese Sparmaßnahmen planen Plauen und Zwickau am Theater
Redakteur
Von Michael Stellner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Stadt Zwickau hat nun ihre Forderungen ans finanziell angeschlagene Theater vorgelegt: Personalabbau, Lohnverzicht und die Streichung von 76 Veranstaltungen pro Jahr. Ist das die Rettung oder der erste Sargnagel?

In der Diskussion um die Zukunft des Theaters Plauen-Zwickau hat die Stadt Zwickau jetzt ihren Lösungsvorschlag vorgelegt. Der Stadtrat soll bereits in seiner nächsten Sitzung am 23. Oktober darüber entscheiden. Die Beschlussvorlage, die die Stadtverwaltung jetzt öffentlich gemacht hat, sieht für das zuschussbedürftige Haus starke, aber...
