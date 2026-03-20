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Daniela Hänel aus Zwickau hält ihr Apotheke am Montag geschlossen.
Daniela Hänel aus Zwickau hält ihr Apotheke am Montag geschlossen. Foto: Ralf Wendland
Daniela Hänel aus Zwickau hält ihr Apotheke am Montag geschlossen.
Daniela Hänel aus Zwickau hält ihr Apotheke am Montag geschlossen. Foto: Ralf Wendland
Zwickau
Streik in Westsachsen: „Wenn das so weitergeht, ist meine Apotheke in fünf Jahren zu“
Von Francesco Schneider-Eicke
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Viele Apotheken in der Region kämpfen ums Überleben. Aus Protest bleiben sie am Montag geschlossen. Zwei von ihnen sichern die Notdienste.

Mindestens 38 Apotheken im Landkreis Zwickau bleiben am Montag aus Protest gegen unzureichende Finanzierung geschlossen. Das berichtet Daniela Hänel, Vorsitzende des Branchenvereins „Freie Apothekerschaft“. Die Inhaber folgen damit den Aufrufen des Sächsischen Apothekerverbands und der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA)....
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