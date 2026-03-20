Streik in Westsachsen: „Wenn das so weitergeht, ist meine Apotheke in fünf Jahren zu“

Viele Apotheken in der Region kämpfen ums Überleben. Aus Protest bleiben sie am Montag geschlossen. Zwei von ihnen sichern die Notdienste.

Mindestens 38 Apotheken im Landkreis Zwickau bleiben am Montag aus Protest gegen unzureichende Finanzierung geschlossen. Das berichtet Daniela Hänel, Vorsitzende des Branchenvereins „Freie Apothekerschaft“. Die Inhaber folgen damit den Aufrufen des Sächsischen Apothekerverbands und der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA).... Mindestens 38 Apotheken im Landkreis Zwickau bleiben am Montag aus Protest gegen unzureichende Finanzierung geschlossen. Das berichtet Daniela Hänel, Vorsitzende des Branchenvereins „Freie Apothekerschaft“. Die Inhaber folgen damit den Aufrufen des Sächsischen Apothekerverbands und der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA)....