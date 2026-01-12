MENÜ
  • Strom- und Gaspreise im Landkreis Zwickau: Wo sie im neuen Jahr gesunken sind und wo nicht

Ein Stromzähler zeigt den Stromverbrauch. Die Preise sind zu Jahresbeginn gesunken.
Ein Stromzähler zeigt den Stromverbrauch. Die Preise sind zu Jahresbeginn gesunken. Bild: Henning Kaiser/dpa
Zwickau
Strom- und Gaspreise im Landkreis Zwickau: Wo sie im neuen Jahr gesunken sind und wo nicht
Von Jan-Dirk Franke
Beim Strom haben fast alle Grundversorger in der Region etwas geändert. Beim Gas hat sich trotz einer weggefallenen staatlichen Umlage weniger getan. So begründen das Stadtwerke.

Neues Jahr, neue Preise: Das trifft zumindest 2026 vielerorts auch auf Strom- und Gaspreise zu. Bundesweit haben Anbieter die Preise gesenkt, beim Strom hat das laut dem Vergleichsportal Verifox knapp jeder zweite Grundversorger getan, beim Gas sind es gut ein Viertel. Auch im Landkreis Zwickau hat sich bei den Grundversorgertarifen einiges getan,...
