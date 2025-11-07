Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Von einer Stromunterbrechung in Reinsdorf sind gut 400 Menschen betroffen.
Von einer Stromunterbrechung in Reinsdorf sind gut 400 Menschen betroffen. Bild: Symbolfoto: Sina Schuldt/dpa/Archiv
Von einer Stromunterbrechung in Reinsdorf sind gut 400 Menschen betroffen.
Von einer Stromunterbrechung in Reinsdorf sind gut 400 Menschen betroffen. Bild: Symbolfoto: Sina Schuldt/dpa/Archiv
Zwickau
Stromabschaltung in Reinsdorf: Kinder- und Schulzentrum ist betroffen
Redakteur
Von Elsa Middeke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Stromanbieter Mitnetz unterbricht am Montag die Stromversorgung. Das betrifft rund 400 Personen – unter anderem Grundschule, Hort und Kita.

Am Montag werden im Reinsdorfer Ortsteil Vielau von 7.30 bis etwa 9 Uhr viele Menschen keinen Strom haben. Der Stromanbieter Mitnetz unterbricht von 7.30 bis etwa 9 Uhr die Versorgung. Darüber informierte der Reinsdorfer Bürgermeister Steffen Ludwig (parteilos). Der Grund ist nach Angaben von Mitnetz-Sprecherin Evelyn Zaruba, dass eine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:31 Uhr
2 min.
Aus Grau wird Bunt: Neues Graffiti in Reinsdorf wird zum Hingucker
Etwa 60 Schüler aus Reinsdorf durften Spraydosen in die Hand nehmen und sich an vormals tristen Wänden austoben. Doch die bunten Bilder haben einen ernsten Hintergrund.
Elsa Middeke
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
12:40 Uhr
2 min.
Deutschland Cup für Kahun und Kälble vorbei
Nach seinem Tor gegen Lettland verletzte sich Dominik Kahun (M.) und kann beim Deutschland Cup nicht mehr spielen.
Verletzungssorgen trüben den starken Auftakt der Eishockey-Männer beim Deutschland Cup. Angreifer Kahun und Verteidiger Kälble fallen für den Rest des Turniers aus. Bundestrainer Kreis reagiert.
12:36 Uhr
4 min.
Handchirurg Martin Gajdoš startet in der Kleinstadt Werdau: Ambulante OPs auf Klinikniveau
Handchirurg Martin Gajdoš verstärkt als angestellter Facharzt die Werdauer Praxis. Damit wird das ambulante OP-Angebot erweitert – vor allem an Hand, Handgelenk, Fuß und Sprunggelenk.
Gekonnte Schnitte, kurze Wege, neue Möglichkeiten: In der Pleißestadt verschwimmen die Grenzen zwischen Klinik und Praxis – auch dank des gebürtigen Slowaken, der zudem als Notarzt im Einsatz ist.
Jochen Walther
18:00 Uhr
4 min.
Windpark Reinsdorf: Betreiber findet nicht genügend Anleger für Beteiligungsmodell
Eigentlich sollten die vier Windräder bereits zum Jahresende in Betrieb gehen, nun ist der Start für das erste Quartal 2026 geplant.
In das Windparkprojekt an der A 72 können erstmals Bürger investieren. Doch bislang hat Sachsen-Energie die angepeilte Summe nicht einsammeln können. Nun ändert der Versorger das Procedere.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel