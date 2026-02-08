Stromausfall in Zwickau: Teile von Marienthal am Samstagabend im Dunkeln

Zu Umfang und Ursache der Störung gibt es vom Energieversorger bislang keine Angaben. Auch Internet und Kabel-TV gestört.

In Teilen von Zwickau-Marienthal ist am Samstagabend der Strom ausgefallen. Zunächst hatten sich Bewohner des Eschenweges, vom Kastanien- und vom Rotdornweg in sozialen Netzwerken gemeldet. Ein Sprecher der Leitstelle der Zwickauer Energieversorgung ZEV bestätigte gegenüber Radio Zwickau die Störung. Danach dauerte diese etwa eine Stunde. Wie...