  • Stromausfall in Zwickau: Teile von Marienthal am Samstagabend im Dunkeln

In Zwickau-Marienthal gab es Samstagabend einen Stromausfall. Bild: Symbolfoto: Sina Schuldt/dpa/
In Zwickau-Marienthal gab es Samstagabend einen Stromausfall. Bild: Symbolfoto: Sina Schuldt/dpa/
Zwickau
Stromausfall in Zwickau: Teile von Marienthal am Samstagabend im Dunkeln
Von Holger Weiß
Zu Umfang und Ursache der Störung gibt es vom Energieversorger bislang keine Angaben. Auch Internet und Kabel-TV gestört.

In Teilen von Zwickau-Marienthal ist am Samstagabend der Strom ausgefallen. Zunächst hatten sich Bewohner des Eschenweges, vom Kastanien- und vom Rotdornweg in sozialen Netzwerken gemeldet. Ein Sprecher der Leitstelle der Zwickauer Energieversorgung ZEV bestätigte gegenüber Radio Zwickau die Störung. Danach dauerte diese etwa eine Stunde. Wie...
