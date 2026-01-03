MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Stromzähler müssen in Zwickau wieder häufiger gesperrt werden.
Stromzähler müssen in Zwickau wieder häufiger gesperrt werden. Bild: Sina Schuldt/dpa
Stromzähler müssen in Zwickau wieder häufiger gesperrt werden.
Stromzähler müssen in Zwickau wieder häufiger gesperrt werden. Bild: Sina Schuldt/dpa
Zwickau
Stromversorger sperrt in Zwickau wieder mehr Anschlüsse
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im ersten Halbjahr 2025 waren bereits 295 Kunden von einer Sperre betroffen. Als Grund wurde unter anderem sozialer Abstieg angegeben.

Die Zahl der Stromkunden, die ihre Rechnungen bei der Zwickauer Energieversorgung nicht mehr begleichen, steigt offenbar wieder, nachdem sie jahrelang gesunken war. Das geht aus der Antwort auf eine Anfrage von Stadtrat Bernd Rudolph (BSW) hervor. Im ersten Halbjahr 2025 kam es zu 295 Stromsperrungen. Zahlen für das gesamte Jahr liegen noch nicht...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:00 Uhr
4 min.
Der höchste Punkt, der größte Spielplatz, der älteste Mensch: Diese Fakten über Chemnitz sollten Sie kennen
Höchstes Gebäude, heißester Tag, höchster Berg und größte Freizeitanlage.
Der höchste Chemnitzer Rekord ist die bunte Esse mit 302 Metern. Rechnet man die Höhe des Standortes in Furth dazu, würde sie auch den höchsten natürlichen Punkt der Stadt überragen.
Ronny Schilder und Christian Mathea
02.01.2026
3 min.
Auto eines Bienenzüchters in Frankenberg gesprengt: Täter wollte noch mehr Schaden anrichten
Imker Dietmar Uhlemann vor seinem in der Nacht zum 1. Januar gesprengten Transporter.
Kriminaltechniker haben auf dem Grundstück des Imkers noch einen Sprengsatz gefunden. Nach dem Anschlag muss der Vereinschef um den Auftritt bei Grünen Woche in Berlin bangen.
Jan Leißner
02.01.2026
6 min.
Dunkle zweite Wahrheit der Band Silly: Dirk Zöllner über das Buch „Die geklaute Band“ von Gitarrist Thomas Fritzsching
Silly 1986 bei „Rock für den Frieden“: Thomas Fritzsching, Herbert Junck, Richie Barton, Tamara Danz und Matthias Schramm (von links).
Der Silly-Mitbegründer verspricht in seinem durchaus bitteren Buch „die wahre Geschichte hinter einer der prägendsten und erfolgreichsten Rock-Bands des Ostens“. Kann er das halten?
Dirk Zöllner
13:00 Uhr
1 min.
Wieder mehr Westsachsen in der Schuldenfalle
Das Geld sitzt bei Landkreisbewohnern nicht mehr so locker.
Nach Jahren der Entspannung steigen die Überschuldungszahlen im Landkreis Zwickau wieder. Junge und ältere Menschen sind besonders betroffen.
Frank Dörfelt
11:45 Uhr
1 min.
Zwickauer Polizei zieht E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr
In Zwickau wurden zwei Fahrer von E-Scootern aufgegriffen, die unter Drogen standen.
Die beiden E-Scooter-Fahrer waren den Beamten auf der Windbergstraße aufgefallen. Der Test reagierte auf Cannabis und Amphetamine.
Frank Dörfelt
08:00 Uhr
6 min.
Trends '26: Lust am Verpassen, Dopamin-Dekor, Kohlgemüse
Wie wärs mal mit Urlaub an einem ruhigen, ereignislosen Ort? (Symbolbild)
Trends kommen, Trends gehen - so auch in diesem Jahr. Welches Essen ist nun angesagt, wohin reisen Hipster und wie streichen Trendsetter ihre Zimmerdecke? Ein Prognoseversuch.
Simone Andrea Mayer und Aleksandra Bakmaz, dpa
Mehr Artikel