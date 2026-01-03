Stromversorger sperrt in Zwickau wieder mehr Anschlüsse

Im ersten Halbjahr 2025 waren bereits 295 Kunden von einer Sperre betroffen. Als Grund wurde unter anderem sozialer Abstieg angegeben.

Die Zahl der Stromkunden, die ihre Rechnungen bei der Zwickauer Energieversorgung nicht mehr begleichen, steigt offenbar wieder, nachdem sie jahrelang gesunken war. Das geht aus der Antwort auf eine Anfrage von Stadtrat Bernd Rudolph (BSW) hervor. Im ersten Halbjahr 2025 kam es zu 295 Stromsperrungen. Zahlen für das gesamte Jahr liegen noch nicht...