Studie zum Verbrenner-Aus: Landkreis Zwickau hat besonders schlechte Chancen

Forscher haben untersucht, wie Regionen mit dem Strukturwandel klarkommen. Dabei landete Zwickau in der schwächsten Kategorie, obwohl das dortige Werk auf E-Autos spezialisiert ist. Wie kann das sein?

Was haben der Landkreis Zwickau, der Ilm-Kreis und der Saarpfalz-Kreis gemeinsam? Sie sind in besonderem Maße vom Strukturwandel der Automobilindustrie betroffen. Das haben die Menschen dort wahrscheinlich auch schon ohne die Hilfe von „IW Consult“ festgestellt. Die neue Studie vom Ableger des arbeitgebernahen Instituts der deutschen... Was haben der Landkreis Zwickau, der Ilm-Kreis und der Saarpfalz-Kreis gemeinsam? Sie sind in besonderem Maße vom Strukturwandel der Automobilindustrie betroffen. Das haben die Menschen dort wahrscheinlich auch schon ohne die Hilfe von „IW Consult“ festgestellt. Die neue Studie vom Ableger des arbeitgebernahen Instituts der deutschen...