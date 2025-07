Summer-Rock am Zwickauer Schumann-Denkmal mit Musik aus drei Jahrzehnten

Nach dem verregneten Debüt vor einem Jahr hoffen die Veranstalter für die zweite Auflage des neuen Open-Airs nun an den ersten beiden Augusttagen auf mehr Glück mit dem Wetter.

Matthias Rose von der städtischen Kultour Z. ist guter Dinge, dass in diesem Jahr das neu ins Leben gerufene Open-Air wirklich an zwei Tagen stattfinden kann. Als der Summer-Rock vor dem Zwickauer Schumann-Denkmal am Hauptmarkt 2024 zum ersten Mal stattfand, ließen Regen und Sturm den Freitag buchstäblich ins Wasser fallen. Jetzt am 1. und 2....