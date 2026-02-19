„Sunshine Live“: Rhythmen der 90er in Zwickau

Zwickau
Die Kultur-Z-GmbH präsentiert „Sunshine Live – Die 90er“ in Zwickau. Zu erleben sind Auftritte von Rednex und Co. Was das Programm noch bietet.
Der Vorverkauf der Eintrittskarten für die 1990er-Jahre-Party am 3. Juli auf der Zwickauer Freilichtbühne hat begonnen. Das wurde von der Kultur-Z-GmbH mitgeteilt. Bekannte Künstler der 1990er-Jahre werden dann unter dem programmatischen Titel „Sunshine Live – Die 90er – Live on Stage" ab 19.30 Uhr auftreten. Unter anderem seien Culture...
