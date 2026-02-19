MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Band Rednex wird im Juli in Zwickau auftreten.
Die Band Rednex wird im Juli in Zwickau auftreten. Bild: Katja Lippmann-Wagner/Archiv
Die Band Rednex wird im Juli in Zwickau auftreten.
Die Band Rednex wird im Juli in Zwickau auftreten. Bild: Katja Lippmann-Wagner/Archiv
Zwickau
„Sunshine Live“: Rhythmen der 90er in Zwickau
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Kultur-Z-GmbH präsentiert „Sunshine Live – Die 90er“ in Zwickau. Zu erleben sind Auftritte von Rednex und Co. Was das Programm noch bietet.

Der Vorverkauf der Eintrittskarten für die 1990er-Jahre-Party am 3. Juli auf der Zwickauer Freilichtbühne hat begonnen. Das wurde von der Kultur-Z-GmbH mitgeteilt. Bekannte Künstler der 1990er-Jahre werden dann unter dem programmatischen Titel „Sunshine Live – Die 90er – Live on Stage" ab 19.30 Uhr auftreten. Unter anderem seien Culture...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.02.2026
3 min.
Dr. Motte im Alten Gasometer: Ein Hauch von Loveparade mitten in Zwickau
Dr. Motte ist im Alten Gasometer in Zwickau aufgetreten.
Da war der Name Programm bei „Dr. Motte – Our Future Is Now“ im Alten Gasometer Zwickau. Der Mitbegründer der Loveparade stand mit Marc van Linden und Ewelina Koll auf der Bühne.
Ralf Wendland
12:00 Uhr
2 min.
Abend voller Klassiker: „One Night Of Dire Straits“ in Zwickau
Der Sound der Dire Straits kommt nach Zwickau.
Alex Moll und seine Band erwecken den legendären Sound der Dire Straits zu neuem Leben im Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“. Was geboten wird.
Lutz Kirchner
14:17 Uhr
3 min.
Airbus rechnet mit Rekordjahr
Nach Qualitätsproblemen: Airbus mit ehrgeizigen Zielen
Airbus meldet starke Gewinne und will 2026 mehr Jets ausliefern als je zuvor. Doch es bleiben auch Herausforderungen für den Konzern.
14:17 Uhr
3 min.
Lawinen in Österreich: Abseits der Pisten droht große Gefahr
Neue Schneefälle erhöhen die Lawinengefahr in Österreich.
In den Alpen wächst die Schneedecke weiter. Die Lage wird dadurch immer heikler. Allein in Tirol kam es jetzt zu Dutzenden Lawinen.
18.02.2026
4 min.
Beschlagnahmung des Protestbusses „Adenauer SRP+“ in Döbeln: Nachträglicher Beschluss war rechtswidrig
Per Tieflader ging es für den Protestbus, den die Polizei zuvor beschlagnahmt hatte, am 7. Oktober von Chemnitz zurück nach Berlin.
Die Beschlagnahme des „Adenauer SRP+“-Busses im September 2025 in Mittelsachsen hat Folgen: Das Landgericht Chemnitz gibt dem „Zentrum für Politische Schönheit“ in einem zentralen Punkt Recht.
Manuel Niemann
17.02.2026
4 min.
Nach Herzstillstand auf der Kammloipe im Vogtland: „Ich bin froh, noch am Leben zu sein“
Petra Gritzner und ihr Lebensgefährte Joachim Heintschel fanden den bewusstlosen Skiläufer im Schnee und leisteten Erste Hilfe.
Am 6. Januar kollabiert nahe Schöneck ein Skiläufer im Schnee. Dank schneller Hilfe überlebt der Mann knapp. Heute sagt er, der gesamte Tag sei aus seinem Gedächtnis gelöscht.
Swen Uhlig
Mehr Artikel