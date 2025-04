SVZ: 16 Prozent mehr Fahrgäste nutzen Bus und Tram in Zwickau

Während die Finanzierung des Angebots zunehmend schwieriger wird, kommt vor allem das neue Busnetz der Städtischen Verkehrsbetriebe gut an. Auch mit der Tram sind zunehmend mehr Passagiere unterwegs.

Zwickau.

Die Städtischen Verkehrsbetriebe Zwickau (SVZ) haben im vergangenen Jahr einen regelrechten Sprung in den Fahrgastzahlen verzeichnet. Sie beförderten nach eigenen Angaben 10,3 Millionen Passagiere nach 8,9 Millionen im Vorjahr. Das entspricht einer Steigerung von rund 16 Prozent.

„Die SVZ bewegt so viele Menschen in Zwickau wie seit Jahrzehnten nicht mehr“, wird Sebastian Eßbach, Technischer Geschäftsführer der SVZ in der Mitteilung zitiert. Insbesondere die Buslinien verzeichneten laut SVZ „enorme Fahrgastzugewinne“ von 37 Prozent, was neben dem für viele Fahrgäste preiswerten Deutschlandticket auf das neue Busnetz seit Dezember 2023 zurückzuführen sei. Zudem erhöhte sich auch die Anzahl der Fahrgäste in den Straßenbahnen um 10 Prozent gegenüber dem Vor-Corona-Zeitraum, gemessen im Jahr 2019, wobei damals noch die Linien 5 und 7 zusätzlich verkehrten.

Sorgen bereitet den Verkehrsbetrieben die Finanzierung des Angebots. „Der Handlungsrahmen für den ÖPNV wird immer schwieriger und es müssen mehr Gelder zur Finanzierung durch Bund und Länder bereitgestellt werden, damit wir weiterhin ein attraktives Angebot bieten können“, sagt Sebastian Eßbach. Diese Schwierigkeiten gebe es aber deutschlandweit, und trotz dieser Hürden sehe man in den Fahrgastzahlen „eine positive Entwicklung in den letzten Jahren“. (kru)