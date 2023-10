Szenario bei großer Polizeiübung in Zwickau: Auto fährt in Menschenmenge

Polizei und Rettungskräfte trainieren am Montag im Stadtteil Pölbitz, wie sie mit einer großen Menge an Verletzten umgehen. Das werden viele Zwickauer mitbekommen.

Großalarm in Zwickau: Ein Auto ist eine Menschenmenge gefahren. Möglicherweise war das kein Unfall. Das ist das erste Bild, das sich den Einsatzkräften der Polizei am Montagmorgen in Pölbitz geboten hat. Ganz unvorbereitet kam das nicht, denn die Beamten wussten, dass eine groß angelegte Übung auf sie warten würde. Diese begann 10 Uhr auf...