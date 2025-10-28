Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bei der Firma Clarios ist am Dienstag ein Großeinsatz von Rettungskräften geübt worden.
Bei der Firma Clarios ist am Dienstag ein Großeinsatz von Rettungskräften geübt worden. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Szenario Explosion: Retter üben bei Firma in Zwickau
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Stadt, Rettungsdienst und Katastrophenschutz waren am Dienstag im Zwickauer Westen zu einer groß angelegten Übung gefordert.

Zwickau.

Auf dem Gelände der Firma Clarios an der Reichenbacher Straße in Zwickau ist am Dienstag eine größere Übung von Rettungskräften und Katastrophenschützern über die Bühne gegangen. „Die Mitglieder des Stabes waren zügig vor Ort, die Kommunikation und Zusammenarbeit hat gut geklappt und alle wesentlichen Aufgaben wurden abgearbeitet“, wurde der Leiter des städtischen Feuerwehramtes Nils Eichhorn, vom städtischen Pressebüro zitiert. Angenommen worden sei eine Explosion, die die Einrichtung des Stabes außergewöhnlicher Ereignisse zur Folge hatte. Zudem sei die Kommunikation zwischen den Beteiligten erprobt und ausgewählte Warnungen auch über Warn-Apps geprobt worden. (kru)

