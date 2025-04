Tanz bei Russian Speed Folk von der Havel im Alten Gasometer in Zwickau

Eine Brücke zwischen östlichem Volkslied und westlichem Pop, Polka, Ska und Punk schlugen am Samstag die Musiker von 44 Leningrad im Gasometer. Ging auch das Publikum über diese Brücke?

Sie kommen weder aus Leningrad, noch aus Sibirien oder gar Nowosibirsk. Ihre Probenräume befinden sich in Potsdam. Dort fanden 1990 vier Musiker zusammen, die in einem Wohnzimmer die ersten russisch klingenden Melodien zusammenbastelten und damit zugleich ihren Bandnamen kreierten: 44 Leningrad, oder eben „four for Leningrad“.