„Tanzen, ohne sich alt zu fühlen“: Was Besucher von Ü-30-Partys in Westsachsen erwarten

Zwickau
Ü-30-Partys sind eine Art Wohlfühlzone für alle, die gern tanzen wollen – aber eben nicht mehr zwischen 18-Jährigen. Wie steht es um das Angebot für nicht mehr ganz junge Menschen im Landkreis Zwickau?
Samstagabend. Ü-30-Party in der Villa Mocc. Jenny Waldorf aus Berlin mittendrin. „Absolute Ausnahme, weil ich zwei Freundinnen hier besuche“, sagt die 40-Jährige. Kennengelernt haben sie sich auf Hochzeiten, jetzt tanzen sie gemeinsam in Zwickau. Für die Berlinerin ist klar: „Ich glaube, ab einem bestimmten Alter sind der Musikgeschmack...
