Regionale Nachrichten und News
  • Zwickau
  • Zwickau
  • Tasso tobt sich an Tram-Trafostation in Zwickau aus: Warum das in Marienthal gut ankommt

Tasso in Aktion: In Marienthal gestaltet der Streetart-Künstler eine Trafostation der SVZ.
Tasso in Aktion: In Marienthal gestaltet der Streetart-Künstler eine Trafostation der SVZ.
Zwickau
Tasso tobt sich an Tram-Trafostation in Zwickau aus: Warum das in Marienthal gut ankommt
Von Holger Weiß
Streetart-Künstler Jens „Tasso“ Müller arbeitet in Marienthal für die Städtischen Verkehrsbetriebe Zwickau. Warum das neue Wandbild schon jetzt ein Blickfang ist.

Während das widrige Wetter Jens „Tasso“ Müller nervt, das alle Nase lang seine Arbeit am neuen Wandbild stört, nimmt sich der Streetart-Künstler für andere Unterbrechungen gerne etwas Zeit: Immer wieder wird Tasso von Passanten angesprochen, wenn er an der Bülaustraße in Marienthal die Trafostation für die Straßenbahn besprüht....
