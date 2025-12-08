Taxifahren soll ab Februar deutlich teurer werden im Landkreis Zwickau

Das Landratsamt geht auf Forderungen der Taxi-Genossenschaft ein und schlägt eine neue Gebührenordnung vor. Darüber soll nun der Kreistag entscheiden.

Wer im nächsten Jahr ein Taxi ordert im Landkreis Zwickau, muss wahrscheinlich tiefer in die Tasche greifen. Wenn es nach dem Landratsamt geht, sollen ab 15. Februar höhere Preise gelten. Der Kreistag soll darüber am Mittwoch entscheiden, wie aus einer Beschlussvorlage hervorgeht.