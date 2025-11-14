Teich im Tiergehege an der Waldstraße in Zwickau soll umgestaltet werden

Auch weil Besucher zu viel Futter anbieten, muss nun dringend den Fischen und Vögeln unter Einsatz von schwerem Gerät geholfen werden. Für die Besucher soll sich viel ändern.

Zwickau. Die heile Welt im Tiergehege an der Waldstraße in Zwickau trügt zuweilen. Geht es nach dem Tiefbauamt der Stadt, muss dringend baulich etwas am oberen Teich getan werden, um das Gewässer für Fische und Vögel wieder in ein lebenswertes Areal zu verwandeln. Laut einer Mitteilung des Amtes sind Fördermittel beantragt, um im kommenden Jahr zahlreiche Probleme gleichzeitig anzugehen.

Das Wasser soll bereits in wenigen Tagen abgelassen werden. So könne der auch durch zu viel Futter von Besuchern verursachte Teichschlamm Zeit zum Abtrocknen bekommen. Der Teich werde dabei abgefischt sowie die Schwäne und Enten auf den unteren Teich umgesetzt. Künftig soll der untere Teich das zentrale Element des Tiergeheges sein. Dazu soll der Teich durch Umgestaltung des Umfeldes und den Bau eines Rundweges erschlossen werden, sodass sich das bisher kaum zugängliche Areal wieder zu einer Attraktion für die Besucher des Tiergeheges entwickeln könne.

Bei den Arbeiten sei außerdem vorgesehen, das Ufer des oberen Teiches zu sichern. Die nicht mehr genutzten Volieren am Ostufer sollen abgerissen werden. Insgesamt soll ein naturnahes Gewässer entstehen. Das Tiefbauamt würdigt ausdrücklich die Arbeit des Betreibers, dem Verein „Gemeinsam Ziele erreichen“. (kru)