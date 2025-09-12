Teichfest in Zwickau-Neuplanitz: Corinna Anders und Michael-Jackson-Double stehen auf der Bühne

Die mittlerweile 13. Auflage des Teichfestes wird am Sonnabend in Neuplanitz gefeiert. Das erwartet Besucher des Festgeländes im Wohngebietspark.

Das Beste kommt zum Schluss - auch beim Teichfest in Neuplanitz. Dort tritt am Sonnabend Veit Hofmann auf. Noch nie gehört? Macht nix, denn Hofmann hat gegen 18 Uhr seinen Auftritt auch als Michael-Jackson-Double. Hofmann/Jackson ist die musikalische Attraktion bei der 13. Auflage des Teichfestes, zu dem die Zwickauer Wohnungsgesellschaften...