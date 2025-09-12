Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Teichfest in Zwickau-Neuplanitz: Corinna Anders und Michael-Jackson-Double stehen auf der Bühne

Schlagersängerin Corinna Anders tritt am Sonnabend beim Teichfest in Neuplanitz auf.
Schlagersängerin Corinna Anders tritt am Sonnabend beim Teichfest in Neuplanitz auf. Bild: Pressefoto/Archiv
Schlagersängerin Corinna Anders tritt am Sonnabend beim Teichfest in Neuplanitz auf.
Schlagersängerin Corinna Anders tritt am Sonnabend beim Teichfest in Neuplanitz auf. Bild: Pressefoto/Archiv
Zwickau
Teichfest in Zwickau-Neuplanitz: Corinna Anders und Michael-Jackson-Double stehen auf der Bühne
Von Holger Weiß
Die mittlerweile 13. Auflage des Teichfestes wird am Sonnabend in Neuplanitz gefeiert. Das erwartet Besucher des Festgeländes im Wohngebietspark.

Das Beste kommt zum Schluss - auch beim Teichfest in Neuplanitz. Dort tritt am Sonnabend Veit Hofmann auf. Noch nie gehört? Macht nix, denn Hofmann hat gegen 18 Uhr seinen Auftritt auch als Michael-Jackson-Double. Hofmann/Jackson ist die musikalische Attraktion bei der 13. Auflage des Teichfestes, zu dem die Zwickauer Wohnungsgesellschaften...
