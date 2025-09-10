Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Teilerfolg für Petition: Lärmschutz soll Verkehr auf der Wildenfelser Straße in Zwickau beruhigen

Mandy und Martin Kellermann haben mit ihrer Petition zur Verkehrsberuhigung der Wildenfelser Straße einen Teilerfolg errungen.
Mandy und Martin Kellermann haben mit ihrer Petition zur Verkehrsberuhigung der Wildenfelser Straße einen Teilerfolg errungen. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Teilerfolg für Petition: Lärmschutz soll Verkehr auf der Wildenfelser Straße in Zwickau beruhigen
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Reduzierung der Fahrspuren, wie ursprünglich gefordert, wird es nicht geben. Doch neue Vorschläge zur Verkehrssicherheit erhalten Zustimmung. Die Diskussion ist jedoch noch nicht beendet.

Die Zwickauer Stadtverwaltung bleibt bei ihrer Entscheidung: Die Fahrspuren auf der Wildenfelser Straße im Stadtteil Oberhohndorf werden nicht reduziert. Die stadtauswärts führende Überholspur bleibt erhalten. Daran ändert auch eine neue Petition von Anwohnern der viel befahrenen Straße nichts. Insgesamt haben 72 Oberhohndorfer...
