Tempokontrolle auf der Reichenbacher Straße in Zwickau: 52 Autos waren zu schnell unterwegs

Zwickau
Die Messtechnik stand am Montagvormittag rund vier Stunden an der B 173. Ein Audi-Fahrer war 40 Stundenkilometer zu schnell unterwegs. Welche Strafen dem Mann drohen.
52 Temposündern droht nach einer Verkehrskontrolle auf der Reichenbacher Straße in Zwickau ein Verwarn- oder Bußgeld. Die Polizei hatte am Montagvormittag ihre Messtechnik aufgebaut. Zwischen 7.15 und 11.15 Uhr wurde die Geschwindigkeit von 1334 Fahrzeugen erfasst, die stadtauswärts in Richtung Vogtland unterwegs waren. Die Kontrollstelle...
