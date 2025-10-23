Temposünder im Visier: Polizeidirektion Zwickau zieht Bilanz nach umfangreicher Kontrolle

Fast 130 Übertretungen sind die Bilanz einer groß angelegten Geschwindigkeitskontrolle im Landkreis Zwickau und im Vogtlandkreis. Auf der S 289 bei Werdau fuhr jemand besonders schnell.

Westsachsen. Bei Tempomessungen am Mittwochnachmittag haben manche Autofahrer nicht aufmerksam genug auf die Höchstgeschwindigkeit geachtet – oder sind einfach nicht vom Gas gegangen. 45 Einsatzkräfte der Polizeidirektion Zwickau hatten sich an 22 Stellen überall im Landkreis Zwickau und im Vogtlandkreis, der auch zum Zuständigkeitsbereich gehört, mit Messgeräten positioniert. Zwischen 13 und 17 Uhr fielen den Beamten bei der Aktion mehrere Schnellfahrer auf. 121 Verstöße (von insgesamt 129) seien auf zu hohe Geschwindigkeit zurückzuführen.

Bußgeld und Punkt: Höchste Überschreitung in Werdau

Auf der Staatsstraße 289 bei Werdau überschritt jemand die Höchstgeschwindigkeit drastisch, gibt Polizeisprecher Sebastian Schmidt zu Protokoll. 100 Kilometer pro Stunde seien an der Stelle zugelassen – ein Pkw war mit viel zu zügigen 131 unterwegs. Was dem Temposünder jetzt blüht, sind 200 Euro Bußgeld sowie ein Punkt in Flensburg. „Bei wiederholten Verstößen dieser Art kann auch ein einmonatiges Fahrverbot verhängt werden“, erklärt Schmidt in seiner Zusammenfassung. Auch in Plauen war jemand fast doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt – statt 30 mit 59 Stundenkilometern. Diese Tempomessung im großen Stil fand im Rahmen des Verkehrssicherheitskalenders der Polizeidirektion statt. (nütz)