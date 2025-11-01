Teufel im Chaplin-Look als Verführer: Vanaevs „Peer Gynt“ entfesselt magischen Tanzrausch in Zwickau

Zwischen wilder Leidenschaft und skurriler Komik tanzt das Leben: Ein poetisches Ballett voller Chaos, knisternder Momente und berührender Szenen fesselt das Publikum.

Beifall, Bravo-Rufe, Jubel – das Zwickauer Gewandhaus bebt. Fast acht Minuten lang dauert der Applaus, als sich am Freitagabend der Vorhang über Sergei Vanaevs neuer Ballettproduktion „Peer Gynt“ senkt. Besonders gefeiert werden der listig-verführerische Teufel, die Lichtgestalt Solveig und der zerrissene Peer – doch eigentlich gilt der...