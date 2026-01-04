MENÜ
Zeugen können sich an das Revier in Zwickau wenden.
Zeugen können sich an das Revier in Zwickau wenden.
Zwickau
Teures Rennrad in Zwickau gestohlen: Polizei sucht Zeugen
Redakteur
Von Bernd Appel
Über die Jahreswende verschwand das hochwertige Gefährt aus einem Keller in der Spiegelstraße.

Der genaue Zeitpunkt ist unbekannt: Irgendwann zwischen Sonntag, 28. Dezember, 19.30 Uhr, und Samstag, 3. Januar, 19 Uhr, ist in Zwickau ein hochwertiges Rennrad aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses verschwunden. Tatort war laut Mitteilung der Polizei die Spiegelstraße, gestohlen wurde ein Rennrad der Marke Canyon Endurace in der Farbe Grün....
