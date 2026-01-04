Teures Rennrad in Zwickau gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Zwickau
Über die Jahreswende verschwand das hochwertige Gefährt aus einem Keller in der Spiegelstraße.
Der genaue Zeitpunkt ist unbekannt: Irgendwann zwischen Sonntag, 28. Dezember, 19.30 Uhr, und Samstag, 3. Januar, 19 Uhr, ist in Zwickau ein hochwertiges Rennrad aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses verschwunden. Tatort war laut Mitteilung der Polizei die Spiegelstraße, gestohlen wurde ein Rennrad der Marke Canyon Endurace in der Farbe Grün....
