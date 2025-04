„The Dragonflies“ treten bei den Niners auf: Hip-Hop-Tänzerinnen aus Zwickau rocken die Halle

Basketball und Hip-Hop: Wie passt das zusammen? Sehr gut, wie die Zwickauer Hip-Hop-Tänzerinnen „The Dragonflies“ kürzlich in Chemnitz bewiesen haben. Was ihren Erfolg ausmacht, worum sie bangen und was ihnen in Zwickau fehlt.

Die Meinungen zum Auftritt von „The Dragonflies" aus Zwickau beim Spiel der Chemnitzer Basketballer Niners gegen Bayern München in der Messe Chemnitz Anfang März sind deutlich. Von „sehr cool" über „mega" bis „total stark" reichen die Kommentare unter einem Video auf Instagram. „Alle haben applaudiert", sagt Trainerin Emilia...