Theater-Debatte im Zwickauer Stadtrat: Populismus-Vorwürfe gegen BSW und Freie Sachsen

Mehrere Zwickauer Stadträte kritisieren ihre Kollegen für die Art und Weise der Argumentation im Stadtrat.

Friedrich Binder (FDP) und Tristan Drechsel (Bürger für Zwickau) haben den Zwickauer Stadtratsvertretern von BSW und Freien Sachsen Populismus vorgeworfen. Binder kritisierte, dass in der Stadtratsdebatte um die Finanzierung des Theaters Plauen-Zwickau Vertreter beider angesprochener Lager Aufrüstung und die Ukraine-Unterstützung durch den...