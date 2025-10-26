Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Theater-Debatte im Zwickauer Stadtrat: Populismus-Vorwürfe gegen BSW und Freie Sachsen

BSW-Fraktionschef Bernd Rudolph macht Aufrüstung für das Fehlen öffentlicher Gelder fürs Theater verantwortlich.
BSW-Fraktionschef Bernd Rudolph macht Aufrüstung für das Fehlen öffentlicher Gelder fürs Theater verantwortlich. Bild: Ralf Wendland
BSW-Fraktionschef Bernd Rudolph macht Aufrüstung für das Fehlen öffentlicher Gelder fürs Theater verantwortlich.
BSW-Fraktionschef Bernd Rudolph macht Aufrüstung für das Fehlen öffentlicher Gelder fürs Theater verantwortlich. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Theater-Debatte im Zwickauer Stadtrat: Populismus-Vorwürfe gegen BSW und Freie Sachsen
Redakteur
Von Michael Stellner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mehrere Zwickauer Stadträte kritisieren ihre Kollegen für die Art und Weise der Argumentation im Stadtrat.

Friedrich Binder (FDP) und Tristan Drechsel (Bürger für Zwickau) haben den Zwickauer Stadtratsvertretern von BSW und Freien Sachsen Populismus vorgeworfen. Binder kritisierte, dass in der Stadtratsdebatte um die Finanzierung des Theaters Plauen-Zwickau Vertreter beider angesprochener Lager Aufrüstung und die Ukraine-Unterstützung durch den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.10.2025
3 min.
Warum zahlreiche Menschen in Kurort im Erzgebirge Schlange stehen
Vor der Gästeinformation in Bad Schlema hat sich am Dienstagmittag eine lange Schlange gebildet.
Vor der Gästeinformation in Bad Schlema haben am Dienstag viele Menschen gewartet. Manche standen mehr als zwei Stunden für besondere Karten an.
Heike Mann
14.10.2025
4 min.
Theater Plauen-Zwickau: Scheitert das Sparkonzept am geplanten Haustarifvertrag?
Der Saal im Gewandhaus Zwickau wird häufiger leer bleiben, wenn wegen des Sparprogramms weniger Veranstaltungen angeboten werden.
Die geplanten Einsparungen beim Theater Plauen-Zwickau erhitzen die Gemüter. Einige Zwickauer Stadträte sind der Meinung, dass sich die Einschnitte für die Belegschaft gar nicht durchsetzen lassen.
Frank Dörfelt
29.10.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 28.10.2025
 2 Bilder
Jamaika wegen Hurrikan "Melissa" zum Katastrophengebiet erklärt.
27.10.2025
2 min.
Überraschender Anbieterwechsel nach über 30 Jahren: Leipziger Firma übernimmt Winterdienst in Hainichen
In Hainichen kümmert sich ein neuer Anbieter um den Winterdienst (Symbolbild).
Nach Jahrzehnten räumt nicht mehr ein lokaler Anbieter Hainichens Straßen im Winter, sondern einer aus Leipzig. Im Stadtrat gab es Zweifel an dessen Ortskenntnis – die Firma beruhigte.
Manuel Niemann
16:00 Uhr
3 min.
Theatergesellschafter uneins: Plauen will sich Spar-Entscheidung aus Zwickau nicht anschließen
Kopfzerbrechen hinter der Fassade: Wie soll das Theater 3 Millionen Euro einsparen?
Es wird kompliziert: Nachdem sich der Zwickauer Stadtrat entschieden hat, dem gemeinsamen Theater mehr Freiräume beim Sparen zu geben, plant Plauen das Gegenteil. Was bedeutet das fürs Theater?
Michael Stellner
29.10.2025
1 min.
Vor Trumps Südkorea-Besuch: Nordkorea testet Raketen
Kurz vor dem Trump-Besuch in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper.
Kurz vor dem Besuch von Trump in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper. Zuvor hatte der US-Präsident angekündigt, offen für ein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zu sein.
Mehr Artikel