Theater Plauen-Zwickau erhöht Ticketpreise nach der Sommerpause: Was künftig mehr kostet und was nicht

Alle zwei Jahre passt das Theater die Preise an, nun ist es wieder so weit. Aber nur in einem Bereich werden alle Plätze teurer. Eine neue Sitzplatzkategorie gibt es auf der Freilichtbühne.

Zwei Jahre lang sind die Eintrittspreise stabil geblieben, nach der Sommerpause aber müssen Besucher des Theaters Plauen-Zwickau teilweise tiefer in die Tasche greifen. Die Erhöhungen fallen je nach Sparte unterschiedlich aus, in einigen Bereichen bleibt es auch wie es ist. Im Schauspiel und Ballett (ohne Orchester) wird es nur in den beiden... Zwei Jahre lang sind die Eintrittspreise stabil geblieben, nach der Sommerpause aber müssen Besucher des Theaters Plauen-Zwickau teilweise tiefer in die Tasche greifen. Die Erhöhungen fallen je nach Sparte unterschiedlich aus, in einigen Bereichen bleibt es auch wie es ist. Im Schauspiel und Ballett (ohne Orchester) wird es nur in den beiden...