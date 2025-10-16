Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Auswahlverfahren für den neuen GMD am Theater läuft.
Das Auswahlverfahren für den neuen GMD am Theater läuft.
Zwickau
Theater Plauen-Zwickau: GMD-Auswahlverfahren geht in die zweite Runde
Redakteur
Von Jens Arnold
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Von mehr als 90 Bewerbern sind noch vier im Rennen: eine Frau und drei Männer.

Mehr als 90 Bewerbungen für die ab der kommenden Saison neu zu besetzende Stelle des Generalmusikdirektors (GMD) sind nach der Ausschreibung im Sommer am Theater Plauen-Zwickau eingegangen. 12 der Bewerberinnen und Bewerber waren anschließend zu Vordirigaten eingeladen, sagt Anne Sandmann vom Theater. Nun geht das Auswahlverfahren in die zweite...
