Theater Plauen-Zwickau: Scheitert das Sparkonzept am geplanten Haustarifvertrag?

Die geplanten Einsparungen beim Theater Plauen-Zwickau erhitzen die Gemüter. Einige Zwickauer Stadträte sind der Meinung, dass sich die Einschnitte für die Belegschaft gar nicht durchsetzen lassen.

Wird der geplante Haustarifvertrag zum Knackpunkt des Sparkonzeptes für das Theater Plauen-Zwickau? Die verbliebenen Mitarbeiter – das Ensemble soll um 21 Stellen reduziert werden – müssen im Schnitt künftig mit elf Prozent weniger Gehalt auskommen. Im Gegenzug erhalten sie mehr Freizeit. So sieht es der Plan der beiden Städte vor. Am 23....