Theater Plauen-Zwickau vor tiefgreifendem Umbau: Geschäftsführerin Sandra Kaiser über Sparzwang, Personal und Spielplan

Zwickau
Zwickau, Plauen. Drei Millionen Euro Defizit, steigender Kostendruck und neue Strukturen: Geschäftsführerin Sandra Kaiser erklärt im Interview, warum sich das Theater Plauen-Zwickau verändern muss – und wie Qualität und Publikum gehalten werden sollen.
Freie Presse: Frau Kaiser, zum Neujahrsempfang des Theaterfördervereins haben Sie gesagt, das Theater Plauen-Zwickau werde in Zukunft nicht mehr so sein, wie wir es kennen. Können Sie ins Detail gehen?
