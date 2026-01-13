MENÜ
  Zwickau
  • Zwickau
  Theater Plauen-Zwickau vor tiefgreifendem Umbau: Geschäftsführerin Sandra Kaiser über Sparzwang, Personal und Spielplan

Führt das Theater Plauen-Zwickau durch schwierige Zeiten: Geschäftsführerin Sandra Kaiser.
Führt das Theater Plauen-Zwickau durch schwierige Zeiten: Geschäftsführerin Sandra Kaiser. Bild: Ralph Köhler
Besonders mit seinen Musicalinszenierungen, hier „Monty Pythons Spamalot“, stößt das Theater Plauen-Zwickau auf großes Publikumsinteresse. In Plauen läuft das Stück seit November, in Zwickau feiert es am 9. Mai Premiere.
Besonders mit seinen Musicalinszenierungen, hier „Monty Pythons Spamalot“, stößt das Theater Plauen-Zwickau auf großes Publikumsinteresse. In Plauen läuft das Stück seit November, in Zwickau feiert es am 9. Mai Premiere. Bild: Susann Bargas Gomez/Theater
Mit seiner Freilichtinszenierung des Musicals „Der Medicus“ erreichte das Theater Plauen-Zwickau im vergangenen Jahr 12.500 Zuschauer. Ein Rekord, den man mit dem „Graf von Monte Christo“ diesen Sommer toppen möchte.
Mit seiner Freilichtinszenierung des Musicals „Der Medicus“ erreichte das Theater Plauen-Zwickau im vergangenen Jahr 12.500 Zuschauer. Ein Rekord, den man mit dem „Graf von Monte Christo“ diesen Sommer toppen möchte. Bild: Ellen Liebner
Zwickau
Theater Plauen-Zwickau vor tiefgreifendem Umbau: Geschäftsführerin Sandra Kaiser über Sparzwang, Personal und Spielplan
Von Torsten Kohlschein
Zwickau, Plauen. Drei Millionen Euro Defizit, steigender Kostendruck und neue Strukturen: Geschäftsführerin Sandra Kaiser erklärt im Interview, warum sich das Theater Plauen-Zwickau verändern muss – und wie Qualität und Publikum gehalten werden sollen.

Freie Presse: Frau Kaiser, zum Neujahrsempfang des Theaterfördervereins haben Sie gesagt, das Theater Plauen-Zwickau werde in Zukunft nicht mehr so sein, wie wir es kennen. Können Sie ins Detail gehen?
