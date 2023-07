Theater Plauen-Zwickau will sich das Gendern nicht verbieten lassen

Als ein Gremium, das offene Debatten nicht wünscht, hat die Leitung des Theaters Plauen-Zwickau den Zwickauer Stadtrat bezeichnet. In einer Stellungnahme hat sich die Einrichtung an die Öffentlichkeit gewandt, nachdem der Stadtrat in der vergangenen Woche der Verwaltung und deren Eigenbetrieben per Beschluss verboten hatte, in der Kommunikation...