Theatergesellschafter uneins: Plauen will sich Spar-Entscheidung aus Zwickau nicht anschließen

Es wird kompliziert: Nachdem sich der Zwickauer Stadtrat entschieden hat, dem gemeinsamen Theater mehr Freiräume beim Sparen zu geben, plant Plauen das Gegenteil. Was bedeutet das fürs Theater?

In der Frage, welche Sparvorgaben die Gesellschafter Plauen und Zwickau dem gemeinsamen Theater auferlegen, gehen beide Städte nun unterschiedliche Wege. Nachdem der Zwickauer Stadtrat am Donnerstag völlig überraschend den zuvor zwischen den beiden Städten ausverhandelten Sparplan über den Haufen geworfen und sich stattdessen entschieden hat,... In der Frage, welche Sparvorgaben die Gesellschafter Plauen und Zwickau dem gemeinsamen Theater auferlegen, gehen beide Städte nun unterschiedliche Wege. Nachdem der Zwickauer Stadtrat am Donnerstag völlig überraschend den zuvor zwischen den beiden Städten ausverhandelten Sparplan über den Haufen geworfen und sich stattdessen entschieden hat,...