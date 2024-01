Tiefgarage am Kornmarkt in Zwickau: Autofahrer werden abgewiesen

Im unterirdischen Parkhaus stehen vorübergehend weniger Flächen zur Verfügung. Warum?

Autofahrer, die ihren Wagen normalerweise in der Tiefgarage am Kornmarkt abstellen, müssen unter Umständen in den nächsten Wochen auf ein anderes Parkhaus ausweichen. Die Anzahl der Stellflächen ist geringer als sonst. Auf vier der fünf Parkdecks stehen bis Ende Februar Bauarbeiten an, wie der Betreiber Contipark per Aushang informiert....