Tierhebamme aus Zwickau ist Tag und Nacht im Einsatz: „Die schönen Erlebnisse kann einem niemand nehmen“

Wenn Marie Buchs Handy klingelt, weil bei der Geburt von Hunden oder Katzen Hilfe nötig ist, gibt sie Gas. Doch neben berührenden Momenten birgt ihr Job auch schlimme Erfahrungen. Dann fährt sie als Hebamme los – und kommt als Pflegemama zurück.

Wer Marie Buch (34) im Zwickauer Stadtteil Cainsdorf besucht, wird mit Bellen, Schnurren und nassen Nasenstübern begrüßt. Fünf Hunde und ein Kater tummeln sich im Wohnzimmer der Zwickauerin. Ganz klar: Buch hat ein riesengroßes Herz für Tiere. Ob Pferde, Schafe, Ziegen, Schweine, Hunde oder Katzen: Ihnen allen hat sie schon dabei geholfen,...