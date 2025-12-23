MENÜ
Die zwei Jahre alte Photovoltaik-Anlage des Tierheims Vielauer Wald liefert derzeit nur einen Bruchteil Energie.
Die zwei Jahre alte Photovoltaik-Anlage des Tierheims Vielauer Wald liefert derzeit nur einen Bruchteil Energie. Bild: Claudia Ruf/Tierschutzverein Zwickau und Umgebung
Zwickau
Tierheim Vielau sammelt Spenden für defekte Photovoltaik-Anlage
Redakteur
Von Elsa Middeke
Mehrere Module an der Photovoltaik-Anlage des Tierheims Vielau sind defekt. Dadurch besteht erhöhte Brandgefahr. Doch der ursprüngliche Lieferant ist insolvent.

Böse Überraschung bei der Wartung der Photovoltaik-Anlage des Vielauer Tierheims: Die Anlage ist teilweise defekt. Darüber informierte Tierheim-Chefin Claudia Ruf, Vorsitzende des Tierschutzvereins Zwickau und Umgebung. „Sie läuft nur noch mit stark verminderter Leistung“, sagt Ruf. Der Grund seien kaputte Module. Dadurch bestehe zudem...
Mehr Artikel