Tierpark Hirschfeld: Nachwuchs stellt sich ein

Zwickau
Winterruhe scheinen nur die Bären zu halten. Die Bergschafe freuen sich über Nachwuchs, und auch „Frau Alpaka“ ist freudiger Erwartung. Und wie geht es den Wolfsgeschwistern?
Grunzen, rülpsen, knurren und bei Bedarf auch trommeln: Der Emu besitzt so einige Möglichkeiten, um auf sich aufmerksam zu machen. Momentan verhält sich das Exemplar im Hirschfelder Tierpark ziemlich ruhig. Was zum einen daran liegen mag, dass er derzeit nur relativ wenige Besucher damit beeindrucken kann, zum anderen wurden in seinem Gehege...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.