MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bis vor Kurzem ging es im Schnee des Wolfsgeheges sichtlich entspannt zu.
Bis vor Kurzem ging es im Schnee des Wolfsgeheges sichtlich entspannt zu. Bild: Torsten Piontkowski
Bis vor Kurzem ging es im Schnee des Wolfsgeheges sichtlich entspannt zu.
Bis vor Kurzem ging es im Schnee des Wolfsgeheges sichtlich entspannt zu. Bild: Torsten Piontkowski
Zwickau
Tierpark Hirschfeld: Taro und Akira warten auf Besucher
Von Torsten Piontkowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum bereits zehnten Mal lädt der Tierpark Hirschfeld am 1. März zum Wolfstag ein. Im Mittelpunkt steht das Geschwisterpaar Taro und Akira. Was sonst noch geboten wird.

Ob sie durch die Natur streifen oder sich in einem Gehege befinden ist für die meisten Menschen ausschlaggebend für ihr Verhältnis zu diesen Tieren. In gebührendem Abstand und doch so nah wie möglich, lassen sich Taro und Akira am 1. März im Tierpark Hirschfeld betrachten. Dann nämlich führt die Anlage ihren bereits 10. Wolfstag durch....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.02.2026
2 min.
Zwickauer Künstlerin Henrike Naumann erliegt Krebsleiden
Henrike Naumann nach dem Sieg beim Wettbewerb um den Max-Pechstein-Förderpreis 2019.
In der Stadt Max Pechsteins begann ihre Karriere, 2019 wurde sie mit einem Förderpreis seines Namens geehrt: Die Enkelin des Zwickauer Malers Karl Heinz Jakob wurde nur 41 Jahre alt.
Torsten Kohlschein
14:46 Uhr
4 min.
Social-Media-Verbot für Kids? Wohin sich die Debatte dreht
Ein Selfie für die nächste Instagram-Story - das könnte für Kinder- und Jugendliche bis zu einer bestimmten Altersgrenze künftig tabu sein. (Symbolbild)
Scrollen ohne Ende, Suchtverhalten - viele Kinder und Jugendliche kommen kaum noch weg vom Smartphone. Ein Social-Media-Verbot scheint näher zu rücken. Wie könnte das aussehen?
Jörg Ratzsch, dpa
14:50 Uhr
1 min.
Nächste Hiobsbotschaft: Schwimmhalle im Erzgebirge bleibt weiter geschlossen
Die Schwimmhalle „Atlantis“ in Annaberg-Buchholz bleibt vorerst geschlossen.
Wegen einer technischen Störung ist in der Schwimmhalle „Atlantis“ der Schwimmbetrieb eingestellt worden. An diesem Dienstag sollte sie wieder öffnen. Warum daraus nichts wird.
Kjell Riedel
01.12.2025
4 min.
Neues Zuhause für Brieftauben im Tierpark Hirschfeld
Gegenüber der „Bärenschenke“ ist mit dem Taubenschlag ein neuer Hingucker entstanden.
Ihr neues Domizil haben sie vor wenigen Tagen auf dem Gelände der Esel und Shetlandponys in Besitz genommen. Doch weshalb macht der Taubenschlag seiner sprichwörtlichen Bedeutung keine Ehre?
Torsten Piontkowski
19.01.2026
3 min.
Tierpark Hirschfeld: Nachwuchs stellt sich ein
Auch Tierparkleiter Ulrich Graßl lassen die Bergschafe nur ungern an den Nachwuchs.
Winterruhe scheinen nur die Bären zu halten. Die Bergschafe freuen sich über Nachwuchs, und auch „Frau Alpaka“ ist freudiger Erwartung. Und wie geht es den Wolfsgeschwistern?
Torsten Piontkowski
14.02.2026
4 min.
Bürgermeister im Erzgebirge: „Es wäre nicht zumutbar, die Leute nach Freiberg in die Notaufnahme zu schicken.“
Deutschneudorfs Bürgermeister René Hoffmann spricht sich für den Erhalt des Olbernhauer Krankenhauses aus.
Deutschneudorfs Rathauschef René Hoffmann führt die Amtsgeschäfte in einer der kleinsten Gemeinden des Landkreises. Allerdings gibt es auch dort viel zu tun.
Joseph Wenzel
Mehr Artikel