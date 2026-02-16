Tierpark Hirschfeld: Taro und Akira warten auf Besucher

Zum bereits zehnten Mal lädt der Tierpark Hirschfeld am 1. März zum Wolfstag ein. Im Mittelpunkt steht das Geschwisterpaar Taro und Akira. Was sonst noch geboten wird.

Ob sie durch die Natur streifen oder sich in einem Gehege befinden ist für die meisten Menschen ausschlaggebend für ihr Verhältnis zu diesen Tieren. In gebührendem Abstand und doch so nah wie möglich, lassen sich Taro und Akira am 1. März im Tierpark Hirschfeld betrachten. Dann nämlich führt die Anlage ihren bereits 10. Wolfstag durch....