Tierpark Hirschfeld vertraut bei Parkgebühren auf die Ehrlichkeit der Besucher - und das klappt erstaunlich gut

Seit Juni vorigen Jahres beträgt die tägliche Parkgebühr am Tierpark einen Euro. Besucher sollen an der Kasse selbst angeben, wenn sie diesen Euro bezahlen müssen. Praktisch alle machen das.

Am Eingang des Tierparks Hirschfeld hängt ein Zettel. Seit Juni vorigen Jahres erhebt die Gemeinde eine Parkgebühr von einem Euro, steht darauf. Jeder Parkplatzbenutzer solle bitte an der Kasse gegebenenfalls selber daran denken, den Euro zu bezahlen. Das klingt wie eine Art Kasse des Vertrauens. Wer mit dem Fahrzeug angereist ist - und das ist... Am Eingang des Tierparks Hirschfeld hängt ein Zettel. Seit Juni vorigen Jahres erhebt die Gemeinde eine Parkgebühr von einem Euro, steht darauf. Jeder Parkplatzbenutzer solle bitte an der Kasse gegebenenfalls selber daran denken, den Euro zu bezahlen. Das klingt wie eine Art Kasse des Vertrauens. Wer mit dem Fahrzeug angereist ist - und das ist...