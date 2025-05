Tierquälerei in Leutersbach: Unbekannte verletzen Schaf tödlich

In Leutersbach haben Unbekannte mehrere Schafe gequält – eines starb an den Folgen.

Im Kirchberger Ortsteil Leutersbach haben Unbekannte ein Schaf tödlich verletzt. Darüber hinaus seien ein Lamm und ein weiteres Schaf gequält worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Den Angaben zufolge hatten die Unbekannten am Freitag mehrere Tiere einer Herde an der Hauptstraße verletzt. Die Polizei spricht von einem Zeitpunkt zwischen...